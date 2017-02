Conergy meldete am 22.02.2017 die Fertigstellung und den Netzanschluss des ersten Photovoltaik-Kraftwerks auf der indonesischen Insel Sumba. Die Anlage mit 1 MW in der Provinz Nusa Tenggara Timur wurde in Zusammenarbeit mit PT. Buana Energi Surya Persada errichtet und ist Conergys erstes Großprojekt in Indonesien.

