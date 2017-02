Der älteste Sohn von Altkanzler Helmut Kohl erhebt schwere Vorwürfe gegen Angela Merkel. Durch ihr Verhalten in der CDU-Spendenaffäre habe Sie ein "nicht unerheblichen Anteil" am Tod seiner Mutter.

Im Jahr 2001 steckte Walter Kohl, der älteste Sohn von Altkanzler Helmut Kohl, in einer existenziellen Lebenskrise: Die CDU-Spendenaffäre lastete schwer auf der Familie, seine Mutter Hannelore Kohl nahm sich das Leben, seine erste Ehe ging in die Brüche. Doch Kohl überwand die Krise und wandelt seitdem nach eigenem Bekunden auf dem "Weg der Versöhnung". Als Coach will der 53-Jährige Hilfesuchende zum inneren Frieden führen. Doch nun brechen schmerzende Erlebnisse aus der Vergangenheit bei Walter Kohl selbst wieder hervor.

Zumindest erhebt er schwere Vorwürfe gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Für mich hat Frau Merkel einen nicht unerheblichen Anteil am Tod meiner Mutter", klagt Kohl im aktuellen "Zeit"-Magazin. Merkel habe sich "schäbig" verhalten. Walter Kohl verweist im Interview mit dem Magazin auf die Parteispendenaffäre von 1999, damals war Angela Merkel CDU-Generalsekretärin. Sie distanzierte sich zu dieser Zeit scharf vom langjährigen Partei- und Regierungschef Helmut Kohl, weil der die Herkunft illegaler Spenden an die CDU nicht preisgab.

Merkels Positionen erschienen seinerzeit als Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen ...

