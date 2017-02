L&T Technology Services Limited (NSE:LTTS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Pure-Play-Forschungs- und Entwicklungs- (F&E) Ingenieurdienstleistungen,und UTC Climate, Controls Security und Otis, Einheiten der United Technologies Corp. (NYSE:UTX), haben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um ein Innovationslabor zu schaffen, das sich auf integrierte Gebäude, intelligente Häuser und Kühlketten-Technologien konzentriert. Das Labor wird sich auf LTTSs Bengaluru-Campus befinden, mit Unterstützung durch die UTC-Geschäftseinheiten.

"Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, um unser IoT-Engagement gemeinsam zu verbessern. Die Absicht ist es, innovative Wege zu erkunden, um zu unserer Produkt-Roadmap für Gebäude, Privathäuser und die Kühlkette beizutragen. Wir haben die Arbeit an einigen Kernprojekten begonnen und beabsichtigen, ihre Früchte im kommenden Jahr zu ernten", sagte Mary Lombardo, Vice President für Engineering Innovation Research bei UTC Climate, Controls Security und Otis.

Das Labor wird Arbeiten an intelligenten Gebäuden im Bereich der adaptiven Klima- und Umweltschutz-Kontrollen durchführen, die Energie und Geld sparen sowie positiv die Produktivität der Mitarbeiter beeinflussen sollen. Ingenieure werden auch Echtzeit-Analysen entwickeln, um wichtige Aufzugs-Performance-Metriken zu messen.

Innovationen in mit dem Internet verbundenen Häusern werden sich auf innovative Sensoren und Sensorintegration konzentrieren, die auf der aktuellen Haus-Automation-Initiative aufbauen und zusätzliche relevante und genaue Informationen für die Nutzer bieten, um Einblicke auf Zustand, Komfort, Kosten und Energieverbrauch, Sicherheit und Schutz zu erlangen.

Der dritte Schwerpunkt liegt auf der Kühlketten-Technologie. Die Absicht ist es, die Frische der Produkte in der Kühlkette "vom Erzeuger zum Verbraucher" zu gewährleisten, und zwar mittels Sensoren und Analysen zur Vorhersage und Kontrolle der Reifung von frischen Produkten, Fleisch und anderen Erzeugnissen, die eine strenge Kontrolle erfordern.

Dr. Keshab Panda, CEO und Geschäftsführer (Managing Director) bei L&T Technology Services Limited, sagte: "Wir sind sehr erfreut, unser Know-how in Sensortechnologien, Analytik und intelligente Gebäude zu setzen, um für UTCs geschäftliche Angelegenheiten zu arbeiten. Bei L&T Technology Services hilft unser kombiniertes Domain- und Engineering-Know-how, IoT-Lösungen zu innovieren, die wirklich wichtig sind. Unser Erfolg beruht auf unserer Fähigkeit, quer zu denken und ständig mit neuen Technologien zu experimentieren."

Die Zusammenarbeit zwischen UTC Climate, Controls Security, Otis und LTTS hat im Jahr 2005 begonnen.

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Pure-Play-Ingenieurdienstleistungen. L&T Technology Services bedient über 50 Fortune 500-Unternehmen und 43 der Unternehmen mit den weltweit größten F&E-Ausgaben. Ferner bietet es Lösungen in den Bereichen mechanische Ingenieurdienstleistungen, Services für integrierte Systeme und Anwendungen, Konstruktionsprozessdienstleistungen, Produkt-Lebenszyklus-Management, Engineering-Analysen, Leistungselektronik, Maschine zu Maschine (M2M) und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) an. Wir arbeiten in mehreren Branchen wie Automobiles, Off-Highway, Telekommunikation, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Industriemaschinen, Energie und Versorger sowie Prozessindustrien. Unsere innovativen Lösungen wie die integrierte Gebäudeenergiemanagement-Lösung iBEMS (Integrated Building Energy Management Solution) und die IoT-Plattform UBIQWeise™ ermöglichen Unternehmen eine optimale Wertschöpfung aus ihren Konstruktions- und Fertigungsanlagen. L&T Technology Services Limited hat seinen Hauptsitz in Indien und beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter. Es verfügt über zwölf weltweite Auslieferzentren in Indien und Übersee, Vertriebszentren in Indien, Nordamerika, Europa, dem Nahen und Mittleren Osten und Asien sowie 31 Labore. Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.lntTechservices.com einloggen.

