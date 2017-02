Luterbach - Die biopharmazeutische Produktionsanlage von Biogen in Luterbach wächst schnell: in einem Jahr wurden auf der grössten Baustelle im Kanton Solothurn 750'000 Arbeitsstunden geleistet. Durchschnittlich waren in den letzten 12 Monaten rund 350 Arbeitskräfte auf der Biogen-Baustelle im Einsatz.

Dieses Jahr werden zeitweise bis zu 1000 Personen auf der Baustelle tätig sein. Nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...