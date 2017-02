Der französische Medienkonzern Vivendi (ISIN: FR0000127771) will für 2016 eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro Dividende an die Aktionäre ausbezahlen. Beim derzeitigen Kursniveau in Höhe von 16,31 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,45 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 25. April 2017 statt. Vivendi steigerte 2016 den Umsatz um 0,5 Prozent auf 10,82 Mrd. Euro. Auf Basis konstanter Wechselkurse ...

