Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag nochmals Federn gelassen. Börsianer verwiesen einmal mehr auf politische Risiken, die Anleger zögerlich stimmten und so vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen verleiteten. Der EuroStoxx 50 knüpfte daher mit weiteren Abgaben an seine schon am Vortag zögerliche Kursentwicklung an. Am späten Vormittag stand das Kursbarometer der Eurozone mit 0,33 Prozent im Minus bei 3322,82 Punkten. Im Wochenverlauf bedeutet dies aber noch ein Plus von 0,35 Prozent.

Weil die Märkte derzeit auf ihrem erhöhten Niveau stagnieren, mutmasst Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets, dass die Investoren das Risiko eines möglichen Wahlsiegs der Rechtspopulistin Marine Le Pen in Frankreich vor Augen haben. In den USA gibt es ausserdem weiter keine Klarheit über die künftige Wirtschafts- und Steuerpolitik. Der neue Finanzminister Steven Mnuchin hatte zuletzt erneut eine umfassende Steuerreform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...