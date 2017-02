Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach einem einigermassen stabilen Start deutlich zurückgefallen und notiert am Freitagmittag entsprechend klar im Minus. Der Leitindex SMI nähert sich damit auch wieder dem Niveau von Wochenbeginn. Auf den europäischen Börsenplätzen hat sich im Verlauf des Vormittags eine gewisse Verunsicherung breit gemacht. Davon zeugt auch der Goldpreis, der auf ein neues Jahreshoch geklettert ist. Zum Teil ist auch von Gewinnmitnahmen die Rede.

Die Anleger warten laut Marktkreisen noch immer auf die Steuersenkungen, die US-Präsident Donald Trump vollmundig versprochen hat. Auch ein Händler aus Zürich meinte, Trump müsse num "mal liefern", nachdem er die Erwartungen hochgeschraubt habe. Er spricht aber er von einer "normalen Konsolidierung" an der Börse, nachdem die Kurse wochenlang gestiegen seien. In den letzten Tagen habe der Markt praktisch nur positive Nachrichten gewichtet und Negatives praktisch ausgeblendet. Impulse könnten am Nachmittag noch die zur Veröffentlichtung anstehenden Zahlen zur US-Konsumentenstimmung liefern.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12 Uhr 0,8% tiefer bei 8'500,81 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,83% auf 1'346,39 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,74% ...

