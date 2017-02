Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft erwartet steigendes Russlandgeschäft

Die deutschen Unternehmen in Russland rechnen für das laufende Jahr mit einem Ende der Rezession auf dem größten Markt Osteuropas. In einer Umfrage des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer geben zwei Drittel der Firmen an, dass sie 2017 eine positive konjunkturelle Entwicklung erwarten. In der Vorjahresumfrage waren es gerade einmal zwei Prozent. Drei von fünf Betreibern glauben außerdem an steigende Umsätze in Russland.

Wohnungsboom sorgte 2016 für Umsatzplus in der Bauwirtschaft

Vor allem die große Nachfrage nach Wohnungen hat dem deutschen Bauhauptgewerbe im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 6,3 Prozent auf 107 Milliarden Euro beschert. Damit sei die eigene Prognose von 5,8 Prozent noch übertroffen worden, teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie am Freitag in Berlin weiter mit.

Dombret glaubt nicht an EU-Zugang für britische Banken

Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret hält es für wenig wahrscheinlich, dass die britischen Banken nach dem Brexit weiter Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben werden. Eine Übergangsperiode für einen Verlagerungsprozess sei daher wünschenswert, sagte Dombret bei einer Rede. "Es scheint, dass die Aussichten für einen Marktzugang von Großbritannien aus ziemlich düster sind."

SPD in ARD-Umfrage einen Punkt vor der Union

Die SPD bleibt nach der Ernennung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten weiter im Aufwind. Im Deutschlandtrend des ARD-Morgenmagazins legt die Partei in der Sonntagsfrage um 4 Punkte auf 32 Prozent der Stimmen zu und liegt damit in dieser Umfrage erstmals seit Oktober 2006 vor der Union. 31 Prozent der Befragten würden die CDU/CSU wählen, die 3 Prozentpunkte verliert.

Macron will als französischer Präsident 60 Milliarden Euro einsparen

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron will im Fall eines Wahlsiegs 60 Milliarden Euro einsparen und 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. Zugleich plant der parteilose Ex-Wirtschaftsminister über die kommenden fünf Jahre öffentliche Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Euro, wie er der Wirtschaftszeitung Les Echos vom Freitag sagte. Macron stellte damit die wirtschaftspolitischen Grundzüge seines Wahlprogramms vor.

China steigt zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands auf

China ist im vergangenen Jahr zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands aufgestiegen. Zwischen beiden Ländern wurden 2016 Waren im Wert von knapp 170 Milliarden Euro gehandelt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Die Volksrepublik löst damit die USA ab.

Großinvestoren scheuen in Trump-Rally klare Position

Viele Investoren sorgen sich um die Auswirkungen der Politik von US-Präsident Donald Trump auf die Aktienmärkte. Das veranlasst sie aber noch lange nicht dazu, gegen die Rally an zu investieren. Zumindest noch nicht. Trumps polarisierende Standpunkte bei Globalisierung, Einwanderung und Außenpolitik sowie die Berichte über Chaos im Weißen Haus beunruhigen jedoch so manchen Großinvestor. Unter ihnen: Paul Singer von Elliott, Seth Klarman von Baupost und Ray Dalio von Bridgewater.

Früher Büroschluss am Freitag soll Konsum in Japan ankurbeln

Japans hart schuftende Arbeitnehmer sollen künftig jeden letzten Freitag im Monat schon um drei Uhr nachmittags ins Wochenende gehen - und in ihrer so gewonnenen Freizeit ordentlich Geld ausgeben. An diesem Freitag startete die von der Regierung unterstützte Kampagne namens "Super-Freitag". Weiteres Ziel ist eine Änderung der Arbeitsmoral, unter der viele Beschäftigte leiden: In Japan gilt als guter Arbeitnehmer, wer möglichst lange im Büro sitzt.

Italien/Verbrauchervertrauen Feb 106,6 (Jan: 108,6)

Italien/Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: 108,9

Italien/Geschäftsklima verarb. Sektor Feb 106,3 (Jan revidiert: 105)

Italien/Geschäftsklima Gesamtindex Feb 104 (Jan: 103,3)

Italien/Industrie-Auftragseingang Dez +2,8% gg Vm, -0,9% gg Vj

Italien/Industrieumsatz Dez +2,6% gg Vm, +9,4% gg Vj

Schweden Feb Verbrauchervertrauen 104,5 (Jan: 104,6)

Schweden Feb Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 104,0

