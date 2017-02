Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag an Terrain eingebüsst. Nach einem zuvor guten Wochenverlauf und mit Blick auf die nach wie vor bestehenden politischen Risiken, seien die Anleger dazu übergegangen, Kursgewinne ins Trockene zu bringen, hiess es am Markt. Der Leitindex SMI verlor während des Handels zunächst stetig an Wert und konnte die Einbussen erst am späten Nachmittag eingrenzen. Ein Lichtblick waren die Papiere des Baustoffkonzerns Sika, der mit Rekordzahlen zu überzeugen wusste.

Die Konsolidierung komme angesichts der deutlichen Kursgewinne der vergangenen Wochen keineswegs überraschend und passe perfekt ins Bild, erklärte ein Händler. Ausserdem wachse mit Blick in die USA die Sorge davor, dass Präsident Donald Trump seine Versprechen an die Finanzmärkte, etwa die massiven Steuersenkungen, nicht rasch genug einlösen werde. Die Verunsicherung am Markt war auch am Goldpreis abzulesen, der auf ein neues Jahreshoch kletterte.

Bis Börsenschluss gab der Swiss Market Index (SMI) um 0,51% auf 8'525,62 Punkte nach, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 8'470 Zähler zurückgefallen war. Im Vergleich zur Vorwoche gewann der SMI dennoch 0,2% dazu. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sank um 0,67% auf 1'348,49 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,53% ...

