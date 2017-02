Ein dunkler Nachthimmel, an dem nur noch die Sterne leuchten: Der Windkraft-Betreiber Enertrag sorgt mit einer Innovation für die sprichwörtliche Nachtruhe. Die Anlagen blinken dank Radartechnik nur noch, wenn sich ein Flugzeug nähert.Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen der Politik. Erschwert wird der Prozess, weil die Akzeptanz meist dort fehlt, wo Anwohner von den direkten Auswirkungen betroffen sind. Doch innovative Ideen sorgen dafür, dass sich Windanlagen in der Mitte der Gesellschaft immer stärker verankern: So wie der Windkraft-Betreiber Enertrag.

