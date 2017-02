Düsseldorf (ots) - Die Zahl der tödlich verunglückten Pedelec-Fahrer ist 2016 um 73 Prozent gestiegen. Das geht aus Daten der Unfallstatistik des Statistischen Bundesamts hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) vorliegen. Starben 2015 noch 33 der Fahrer von Elektrorädern, die auch E-Bike-Fahrer genannt werden, so waren es 2016 bereits 57 Tote - ein Anstieg um fast 73 Prozent. 1.032 Menschen erlitten schwere Verletzungen, das sind ein Viertel mehr als im Vorjahr. Insgesamt kamen 3684 E-Bike-Fahrer zu Schaden.



KONTEXT



50 Millionen Deutsche fahren laut Fahrradfahrerclub ADFC regelmäßig Rad, etwa drei Millionen besitzen ein E-Bike. Die Zahl der verkauften Elektrofahrräder steigt von Jahr zu Jahr. Der ADFC fordert daher eine bessere Fahrradinfrastruktur. "Immer mehr Pedelecfahrer teilen sich die größtenteils unterdimensionierten Radwege mit den ,normalen' Fahrradfahrern", heißt es vom ADFC.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621