In Syrien und im Irak verlieren die IS-Kämpfer derzeit an Boden. Für Tunesien verschärft sich dadurch ein Problem, das die Gesellschaft verängstigt: Tausende Bürger des Landes hatten sich den Extremisten angeschlossen, nun kommen immer mehr von ihnen zurück.

Tunesien hat ein "Exportprodukt", auf das es wenig stolz ist: Terroristen. Seit den Unruhen des Arabischen Frühlings herrscht im Land zwar Demokratie. Doch von der neuen Freiheit konnten offenbar auch radikale Kräfte massiv profitieren. Unzählige Jugendliche wurden systematisch indoktriniert. Schätzungen zufolge kämpfen heute mindestens 6000 Tunesier im Ausland für die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat. Ob sie in der Heimat jemals wieder in die Gesellschaft integriert werden können, erscheint mehr als fraglich.

Die tunesischen Gefängnisse sind schon jetzt voll, auch die Gerichte sind überlastet. Für eine eventuelle Aufnahme von mehreren Tausend Extremisten haben die Behörden also gar nicht die Kapazitäten. In der Praxis können viele Rückkehrer derzeit oft nach kurzer Haftzeit frei auf den Straßen herumlaufen. Viele Tunesier sind deswegen äußerst beunruhigt. Denn auch im Land selbst haben radikale Islamisten in den vergangenen Jahren mehrere blutige Anschläge verübt.

Die Regierung schien die Sorgen der Bürger lange kaum wahrzunehmen. Präsident Beji Caid Essebsi sagte noch im Dezember, von den meisten Rückkehrern würde gar keine Gefahr ausgehen. Bemerkungen wie diese brachten die Stimmung in der Bevölkerung schließlich zum Kippen. Aus Sorge wurde Protest. An einer ersten Demonstration, kurz nach dem Anschlag eines Tunesiers in Berlin, nahmen einige hundert Menschen Teil. Bei der zweiten waren es schon mehr als Tausend.

"Diese Leute sind gegangen, sie haben ihren tunesischen Pass zerstört, und sie haben erklärt, nun zur Nation des Islamischen Staates zu gehören", sagt Boutheina Chihi Ezzine, die zu den Anführern der Proteste gehört. "Wir wüssten nicht, wie diese Menschen nun zurückkommen und die gleichen Werte wie wir haben könnten - das Gefühl, zu Tunesien zu gehören, zur tunesischen Nation."

Nach offiziellen ...

