SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann warnt in der Diskussion über eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben vor einem Wettrüsten in Europa.

"Wir dürfen doch nicht den Fehler machen und in einen neuen Rüstungswettlauf eintreten", sagte Oppermann am Samstag bei einer Landesdelegiertenversammlung seiner Partei in Erfurt. Er warf zugleich die Frage auf, wie andere Staaten reagieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...