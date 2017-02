In der Heidelberger Innenstadt ist am Samstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr ein Mann mit einem Pkw in eine Personengruppe gefahren und dann zu Fuß mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Dabei seien drei Personen verletzt worden, eine davon schwer, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Täter konnte durch eine Fahndungsstreife gestellt werden, wobei die Beamten bei der Festnahme auf den Mann schossen. Der Tatverdächtige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden, so die Beamten weiter. Details zu den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt.