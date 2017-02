Hätte The Kraft Heinz Company tatsächlich Unilever gekauft, wäre das Portfolio durch einige beliebte Marken und durch eine ganze Branche erweitert worden. Vor allem eine Marke sticht hervor.

Zumindest was die Mitarbeiterzahl angeht, hätte der Kleinere den Größeren gekauft. The Kraft Heinz Company hatte angekündigt, den Verbrauchsgüter-Konzern Unilever zu übernehmen, das Angebot nach zwei Tagen aber wieder zurückgezogen. Hätte die Übernahme funktioniert, hätte sich Kraft Heinz nicht nur einen großen Konkurrenten einverleibt, sondern auch das eigene Markenportfolio erweitert - darunter einige in Deutschland und anderen Ländern sehr beliebte und bekannte Marken, wie wir im YouGov-Markenmonitor BrandIndex ablesen.

Da wären zum Beispiel die in Deutschland vertretenen Unilever-Marken Knorr, Langnese, Lätta, Magnum und Rama. Ihnen ist gemein: Mindestens vier von fünf Deutschen kennen die Marke, und mindestens jeder Achte zieht in Erwägung, sich für ein Produkt einer dieser Marken zu entscheiden. Bei Rama ist es sogar jeder Fünfte, bei Knorr jeder Vierte.

The Kraft Heinz Company hätte mit dem Kauf von Unilever bekannte Lebensmittel-Marken erhalten, die Kaufinteresse erzeugen. Unilever führt im Gegensatz zu Kraft Heinz aber auch Körperpflege-Produkte, etwa Dove, Axe und Rexona. Mit der Unilever-Übernahme hätte sich der US-amerikanische ...

