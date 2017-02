London / München - Die FIA Formula E Championship, die weltweit erste Rennserie vollelektrischer Einsitzer, und der weltweit führende Versicherer Allianz sind stolz, ihre künftige Partnerschaft bekanntgeben zu können.

Der Gründer und CEO der Formel E, Alejandro Agag, sagte: "Wir freuen uns, die Allianz in der Formel E-Familie willkommen heissen zu dürfen und ihre Begeisterung für den Motorsport nun auch in der ersten vollelektrischen einsitzigen Rennserie der Welt zu erleben. Die Allianz und die Formel E haben eines gemeinsam: Sie fühlen sich mit ihren Marken im selben Masse der Innovation und Inspiration verpflichtet - grundlegende Werte, die die Basis unserer Partnerschaft bilden. In Zusammenarbeit mit der Allianz möchten wir der weltweit wachsenden Fangemeinde unsere Leidenschaft für den Rennsport und für Innovationen näherbringen."

Die Allianz beteiligt sich allerdings nicht nur als offizieller Partner an der rein elektrischen Rennserie, sondern ist auch Ausrichter des frisch getauften Allianz eVillage, in dem Fans während jedes ePrix-Events voll und ganz in ein interaktives Erlebnis eintauchen können. Das Allianz eVillage möchte die Grenzen des traditionellen Motorsports durchbrechen: Fans können daher auf Riesen-Bildschirmen die Action beim ePrix live mitverfolgen und ihre Lieblingsfahrer bei Autogrammstunden kennenlernen. An Simulatoren nehmen sie selbst das Steuer in die Hand und treten gegen die Formel E-Fahrer an. Und sie haben die Möglichkeit, die puren Emotionen auf dem Siegerpodest mitzuerleben.

"Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich an der Entwicklung neuer Ökosysteme zu beteiligen, die die Zukunft urbaner Mobilität auf nachhaltige Weise prägen werden", erklärte Jean-Marc Pailhol, Head of Group Market Management and Distribution bei der Allianz SE. "Da bietet es sich natürlich an, sich mit der Formel E zusammenzutun. Das sorgt in den Metropolen rund um den Globus nicht nur für Gesprächsstoff, sondern auch für die Spannung, ...

