Nach der Entlassung von Valerien Ismael wird der VfL Wolfsburg am Montag seinen neuen Trainer vorstellen. Nach übereinstimmenden Berichten von "Kicker" und "Bild"-Zeitung soll der Niederländer Andries Jonker der dritte Trainer für den VfL in dieser Saison werden.

Jonker war zuletzt Leiter der Nachwuchsakademie des FC Arsenal und hatte bereits 2012/2013 als Co-Trainer in Wolfsburg gearbeitet. Der Verein wollte die Personalie bislang nicht bestätigen. Der VfL hat zuletzt sein Heimspiel gegen Werder Bremen mit 1:2 verloren und steht gegenwärtig auf Tabellenplatz 14. Am kommenden Samstag müssen die "Wölfe" in Mainz antreten.