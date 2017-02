Klaus Engel scheidet vorzeitig als Vorstandschef von Evonik aus. Der Manager tritt zur Hauptversammlung im Mai ab. Sein Nachfolger an der Spitze des Chemiekonzerns wird sein Stellvertreter Christian Kullmann.

Beim Essener Chemiekonzern Evonik kommt es zum vorzeitigen Führungswechsel. Vorstandschef Klaus Engel soll mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Mai 2017 aus dem Amt scheiden, wie Evonik am Montag mitteilte. Nachfolger des 60-Jährigen soll der stellvertretende Vorstandschef Christian Kullmann werden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits über den bevorstehenden Wechsel berichtet. Der vom Präsidialausschuss des Aufsichtsrats vorgeschlagene Vorstandsumbau muss noch vom gesamten Kontrollgremium abgesegnet werden, voraussichtlich wird der Aufsichtsrat am 1. März darüber entscheiden.

Der frühere Kommunikationschef Kullmann war 2014 in den Vorstand des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...