Die JinkoSolar Holding Co., Ltd. (Schanghai, China) gab am 27.02.2017 die vorläufigen Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2016 bekannt. Das Unternehmen verkaufte im Gesamtjahr Photovoltaik-Module mit 6.656 MW, das sind 47,5 % mehr als 2015. Der Jahres-Modulumsatz stieg um 38,5 % auf 3,08 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz einschließlich der Solarstrom-Produktion betrug 3,22 Mia. USD, ein Plus von 39 %.

