Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag knapp unter 1,06 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0597 Dollar und damit mehr als am Freitagabend.

Zum Schweizer Franken zeigte sich der Euro nach dem Mittag stabil und stieg etwas an. Am späten Montag-Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0670 CHF. Auch der US-Dollar bewegte sich gegenüber dem Franken nur geringfügig und schwächte sich leicht ab. Der Dollar geht am späten Nachmittag bei 1,0069 CHF um.

Wie den am Montag veröffentlichten Angaben der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu entnehmen ist, haben die Sichteinlagen von Bund und Banken bei der SNB in der vergangenen Woche um 4,7 Mrd auf 548,2 Mrd CHF weiter zugenommen. ...

