New York - Die Wall Street ist am Montag zunächst kaum in Tritt gekommen. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,02 Prozent höher bei 20'826,84 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,03 Prozent auf 2'368,15 Punkte vor. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor hingegen 0,15 Prozent auf 5'335,42Punkte. Die Indizes befinden sich damit weiterhin auf einem rekordhohem Niveau.

US-Konjunkturdaten hatten keinen Einfluss auf das Kursgeschehen: Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Januar war überraschend gesunken. Dagegen waren die Auftragseingänge für langlebige Güter unerwartet deutlich gestiegen.

Vor einer Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress an diesem Dienstag ...

