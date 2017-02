Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0597 Dollar und damit mehr als am Freitagabend. Zum Schweizer Franken zeigte sich der Euro nach dem Mittag stabil und stieg etwas an. Am späten Montag-Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0670 CHF. Auch der US-Dollar bewegte sich gegenüber dem Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...