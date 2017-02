Die Allianz zahlt mehr an Aktionäre, aber weniger an ihre Kunden. Transparentere Geldströme würden beiden helfen.

Die Allianz will die Dividende erhöhen und Aktien zurückkaufen. Was Aktionäre freut, ärgert die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten. Allianz-Kunden mit Lebensversicherung müssten zusehen, wie Leistungen gekürzt würden, während der Vorstand großzügige Geschenke an die Aktionäre verteile.

Ein klares Weltbild. Aber ein Falsches.

Die Kritiker unterstellen, dass Lebensversicherungskunden und Aktionäre direkt ums Geld konkurrierten. Fakt ist, dass die Allianz ihre Dividenden aus Gewinnen aller Tochtergesellschaften ausschüttet, darunter auch die Allianz Leben. Die Höhe der Dividende hängt also nicht allein an der Marge im Geschäft mit Lebensversicherungen.

Dass die Renditen der Lebensversicherungen wie Butter in der Sonne schmelzen, ist dem Niedrigzins geschuldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...