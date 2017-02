Liebe Leser,

die deutschen Autobauer haben ihren Blick längst in Richtung China gewendet. Kein anderer Markt der Welt verspricht ähnliche Wachstumschancen wie der chinesische. Doch ganz so einfach gestalten sich die Expansionspläne deutscher Hersteller nicht. Denn die chinesische Regierung hatte im Herbst letzten Jahres angekündigt, eine Quotenregelung ins Leben zu rufen, welche die Herstellung batteriebetriebener Fahrzeuge sichern soll. Die Quote sieht vor, dass mindestens acht Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...