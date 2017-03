Jena - Der europäische Security-Software-Hersteller ESET hat eine grosse strategische Neuorientierung angekündigt, um das Wachstum noch stärker anzukurbeln. Für die Kernbereiche Business, Technology und Operations wurden drei neue Führungskräfte ernannt. Die Änderungen im Management des Unternehmens sollen dazu beitragen, ESET weltweit als Top IT-Security-Anbieter zu etablieren und den Status als Pionier und Experte in der Branche weiter zu stärken. Alle Ernennungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft, wie ESET in einer Mitteilung schreibt.

«In 30 Jahren hat sich ESET innerhalb der IT-Branche zu einem der führenden Anbieter von Anti-Malware und Endpoint-Security-Lösungen entwickelt, der täglich mehr als 100 Millionen Nutzer und deren Daten schützt - ob geschäftlich oder privat», erklärt Richard Marko, CEO bei ESET, bei der Ernennung der neuen Führungskräfte. «Die herausforderndsten Bereiche unseres Unternehmens in die Hände von Leuten zu geben, die schon unzählige Stunden investiert haben, um ESET zu einem mehrfach ausgezeichneten IT-Security Anbieter zu machen, wird uns bei der weiteren Entwicklung von einzigartigen proaktiven Schutztechnologien helfen.»

Palo Luka wird COO

Chief Operations Officer (COO) ist ab sofort Palo Luka, der zuvor sechs Jahre lang die Technologie-Abteilung leitete und auf über 20 Jahre Erfahrung in der Sicherheitsbranche zurückgreifen kann. Neben dem Bereich Operations wird Luka auch für strategische Investitionen verantwortlich ...

