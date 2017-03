Die JinkoSolar Holding Co., Ltd. (Schanghai, China) berichtete am 01.03.2017, sie haben gemeinsam mit der Marubeni Corporation (Tokio, Japan) einen Stromliefervertrag (PPA) an die Abu Dhabi Water and Electricity Company (ADWEC) unterzeichnet. Dieser bezieht sich auf das Photovoltaik-Projekt Sweihan mit 1,2 Gigawatt in Abu Dhabi (VAE).

