Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klar zugelegt. Der Leitindex SMI überschritt schon kurz nach der Eröffnung erstmals im laufenden Jahr die 8'600-Punkte-Marke und bewegte sich danach mehrheitlich oberhalb dieser Marke seitwärts. Gegen Handelsende zog er nochmals leicht an und schloss auf einem neuen Jahreshoch. Händler erklärten sich die Avancen vor allem mit Aussagen von US-Notenbankern zur künftigen Zinspolitik, wovon vor allem die beiden Grossbankenpapiere profitierten.

Ein Fed-Mitglied hatte in der Nacht auf Mittwoch etwa erklärt, dass eine Zinserhöhung noch in diesem Monat ernsthaft in Erwägung gezogen werden müsse. Ein anderes deutete ebenfalls eine bevorstehende Straffung der Geldpolitik an. Leicht positiv kam an der Börse auch an, dass US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Rede vor dem Kongress etwas versöhnlichere Töne anschlug und die Einlösung seiner Wahlversprechen bekräftigte. In New York überschritt der Leitindex Dow Jones in der Folge im frühen Handel erstmals die 21'000-Punkte-Marke, was hierzulande gegen Handelsende nochmals Schub gab.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,04% höher bei 8'634,70 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 1,18% auf 1'370,01 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,96% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...