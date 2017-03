Assads Armee rückt in Palmyra vor. Derweil melden die USA, Russen hätte syrische Rebellen bombardiert, die gegen den IS kämpfen. Das Pentagon geht von einem Versehen aus. Doch Russland bestreitet, dort geflogen zu sein.

Russische und syrische Kampfflugzeuge haben nach Darstellung des US-Verteidigungsministeriums versehentlich Stellungen syrischer Rebellen bombardiert, mit denen die USA zusammenarbeiten. Die Kampfflieger hätten vermutlich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) treffen wollen, sagte US-General Stephen Townsend am Mittwoch. Stattdessen seien aber Aufständische in mehreren Dörfern nordöstlich von Aleppo unter Feuer genommen worden, die der von den USA geführten Anti-IS-Koalition angehören.

Die US-Kräfte hätten über ihre Koordinierungs-Kanäle die russischen Streitkräfte auf den Fehler hingewiesen, das Feuer sei daraufhin eingestellt worden. Es habe Verletzte gegeben, sagte Townsend, ohne jedoch Zahlen zu nennen. Der Angriff sei ein Beispiel dafür, wie komplex der Einsatz in Syrien geworden ...

