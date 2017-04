Führende Politiker von CDU, CSU und FDP sondieren bereits für eine bürgerliche Koalition nach der Bundestagswahl im Herbst. CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt sagte der "Bild am Sonntag": "Wir haben die Chance in Deutschland auf eine konservativ-liberale Mehrheit. Wir dürfen das Land nicht Rot-Rot-Grün überlassen und dazu brauchen wir die Kräfte aller bürgerlichen Parteien."

Dobrindt traf sich am Mittwoch in Berlin mit Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) und FDP-Chef Christian Lindner. Spahn sagte nach dem Treffen zu BamS: "Wir drei kennen und schätzen uns seit vielen Jahren. Die Zeit ist reif für eine bürgerliche Regierung."

Lindner äußerte sich vorsichtiger: "Wenn man freundschaftlich verbunden ist, spricht man natürlich auch über die Zukunft. Die FDP ist aber nicht mehr so blauäugig wie 2009." Auch Lindner hatte in seiner Parteitagsrede trotz spitzer Kritik an der Pkw-Maut noch auffallend lobende Worte für Dobrindt gefunden.