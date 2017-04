Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu einem Staatsbesuch in Saudi-Arabien eingetroffen. In der Hafenstadt Dschidda will sie mit König Salman und zwei Kronprinzen zusammentreffen.

Gesprächsthemen sollen die Terror-Bekämpfung, der Klimaschutz und Frauenrechte sein. Zudem reist die Kanzlerin mit einer umfangreichen Wirtschaftsdelegation in das Königreich: Regierungsabkommen sollen geschlossen werden, um Handelshemmnisse abzubauen. Es seien jedoch keine Rüstungsgeschäfts geplant. Zudem will Merkel mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammentreffen: Das Königshaus wird immer wieder wegen der schlechten Menschenrechtslage im Land kritisiert.