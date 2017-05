Lieber Investor,

Dieser angenehme Zustand wird sich bei einem Zinsanstieg sofort in sein Gegenteil verwandeln, denn bei steigenden Zinsen verlieren Anleihen, die früher zu niedrigeren Zinsen ausgegeben wurden, an Wert. Ihr Kurs fällt solange, bis der nominale Zins der alten Anleihe geteilt durch den Kurswert an der Börse wieder den aktuellen Zinssatz entspricht.

Steigende Zinsen sind deshalb nicht nur Sprengsätze für die Staatshaushalte, sondern auch für die Bankbilanzen. Je ...

