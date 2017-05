Bern - In Bern haben Vertreter der Stiftung Pro Zukunftsfonds Schweiz vor rund 120 Verantwortlichen von Vorsorgeeinrichtungen das Projekt Zukunftsfonds Schweiz präsentiert. Dieser Dachfonds soll im Sinne der Motion Graber geschaffen werden, damit Schweizer Pensionskassen vermehrt in wachstumsstarke Schweizer Jungunternehmen investieren.

Auf Einladung des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) und in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Pensionskassenverband (ASIP) trafen sich in Bern rund 120 Vertreter von Vorsorgeeinrichtungen zur Tagung "Venture-Capital Schweiz". An dieser wurden Voraussetzungen und Möglichkeiten vorgestellt, evaluiert und diskutiert, wie Pensionskassen einen kleinen Teil ihrer Langfristanlagen in die Entwicklungsphase wachstumsstarker Jungunternehmen investieren können.

Fathi Derder, Nationalrat und Präsident Stiftung Pro Zukunftsfonds Schweiz, eröffnete den Anlass. Karl Reichmuth, Privatbankier und Stiftungsrat Pro Zukunftsfonds Schweiz, konkretisierte in seiner Präsentation das Projekt Zukunftsfonds Schweiz und unterstrich dabei die Vorteile eines Dachfonds für die Pensionskassen. Damit können die Pensionskassen die Risiken von Venture-Capital-Direktinvestitionen vermeiden, längerfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen und dazu beitragen, hochwertschöpfende ...

