Zürich - Die Aktionäre der UBS Group haben an der laufenden Generalversammlung am Donnerstag in Basel dem Vergütungsbericht zugestimmt. Bei einer Konsultativabstimmung (Traktandum 1.2) votierten 88,4% der Stimmen mit Ja und 10,5% mit Nein, 1,1% enthielten sich der Stimme. Damit erhielt der Vergütungsbericht der grössten Schweizer Bank eine deutlich höhere Zustimmung als derjenige der CS, der lediglich mit rund 58% der Aktienstimmen abgenommen wurde.

Trotz konsultativer Abstimmung werde das Ergebnis sehr ernst genommen, sagte Verwaltungsratspräsident Axel Weber. An der GV sind den Angaben nach rund 76% aller stimmberechtigten Aktien vertreten.

