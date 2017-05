Liebe Trader,

Nach einem vorläufigen Hoch bei 12.375 Punkten vor wenigen Wochen stieg das deutsche Aktienbarometer bereits in der abgelaufenen Woche schlagartig auf frische Rekordhochs an und konsolidierte anschließend seinen Anstieg seitwärts aus. Kurz darauf gelang es eine innere und bis dahin begrenzende Trendlinie zu überwinden, was anschießend weiteres Aufwärtspotential freigesetzt hat. Nach dem langen Wochenende in Europa setzten sich einmal mehr Bullen wieder durch und katapultieren den Dax-Index in dieser Woche auf neue Rekordstände weiter aufwärts. Jetzt dürften seitens der Käufer die höheren Kurszielmarken in Angriff genommen werden.

Long-Chance:

Damit wird auch übergeordnet das vergangene Woche aufgestellte Kaufsignal nun weiter umgesetzt und dürfte bei anhaltender Kursstärke das deutsche Aktienbarometer weiter in den Bereich von 12.750 Punkten aufwärts bringen können. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens per Tagesschlusskurs über das Niveau von 12.650 Punkten. Für den Fall eines raschen Rückzugs der Käufer findet das Aktienbarometer bereits bei 12.523 Punkten eine erste Unterstützung - darunter dürfte es an die vorherige Begrenzungslinie um 12.420 Punkten weiter abwärts gehen, wo eine zweite markante Kreuzunterstützung auf das Barometer wartet.

Wiederstände: 12.655 / 12.701 / 12.750 / 12.785 / 12.801 / 12.820

Unterstützungen: 12.600 / 12.500 / 12.414 / 12.390 / 12.375 / 12.300

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.607 Punkte; 13:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

