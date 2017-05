Berlin - In den Staaten schon lange am Markt werden Robo-Advisor gerade für deutsche Anleger interessant. Die smarten Finanzalgorithmen wollen die bisherigen Aufgaben eines Fondsmanagers übernehmen und dabei noch besser sein.

Ob deutsche Robo-Advisor etwas taugen und für welchen Anlagetypen sie von Interesse sein können, hat das Testportal robo-advisor.de angeschaut.

Was genau macht ein Robo-Advisor?

Ein Robo-Advisor verwaltet automatisiert und ohne Zutun eines Menschen Portfolios bestehend aus ETFs. Die 13 vom Portal robo-advisor.de getesteten deutschen Anbieter verwalten bis dato ungefähr 500 Millionen Euro an Kundengeldern. Im Vergleich dazu managen die beiden größten Anbieter in den USA (Betterment und Wealthfront ) rund 10 Milliarden Euro. Der Trend zur Automation für Kleinanleger kommt in Deutschland also grade erst an. Um Gelder bei einem Robo-Advisor anzulegen, muss der Anleger zunächst zwei Fragen beantworten.

Anlagedauer: Wie lange soll investiert werden? Risikoneigung: Wie viel Risiko will der Anleger eingehen?

Mit diesen zwei Variablen kann der Algorithmus anfangen zu arbeiten und beginnt, in ETFs zu investieren. Wählt der Anleger ein höheres Risiko und eine kurze Laufzeit, wird eher in Aktien investiert. Möchte der Anleger eher Sicherheit und das Geld lange investieren, kauft der Algorithmus vermehrt Staatsanleihen ein, die weniger anfällig für Ausfälle sind. Durch die Durchmischung verschiedener Anteile an ETFs im Portfolio, kann der Robo-Advisor Schwankungen und Kurseinbrüche gut abfangen - zu mindestens wenn es sich um einen aktiven Robo-Advisor handelt. "Für mich macht ein Robo-Advisor nur dann Sinn, wenn er aktiv umschichtet: das kann ein kleiner Privatanleger nämlich nicht leisten", erklärt Nikolas Vogt vom Evergreen-Verlag, welche die Seite robo-advisor.de betreiben.

So unterscheidet man bisher zwischen Aktiven und Passiven. Ein passiver Robo-Advisor entwirft einmal das Portfolio und fasst es in der Regel erste nach einem Jahr an, um es den Ausgangsvariablen wieder anzupassen. Wirklich arbeiten oder verwalten tun passive damit nicht. Ein aktiver Robo-Advisor hingegen agiert da schon mehr und überprüft regelmäßig die Zustände ...

