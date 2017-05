Der Vorsitzende der Zentralbank von Kalifornien mahnt ein langsameres Wachstum des Arbeitsmarktes an. Sonst drohe schnell eine Überhitzung. Deshalb werde es auch zügig weitere Zinserhöhungen geben.

Nach dem kräftigen Aufschwung am US-Arbeitsmarkt wächst bei der US-Notenbank Fed die Sorge vor einer Überhitzung der Wirtschaft. Der Zuwachs an Arbeitsplätzen müsse in den kommenden Jahren auf ein "tragbareres Tempo" gedrosselt werden, sagte der Chef der Federal Reserve von San Francisco, John Williams, am Freitag. Monatlich ...

