Marine Le Pen oder Emmanuel Macron: Wer wird der nächste französische Präsident? Am Sonntag haben die Franzosen die Wahl. Beide müssen dringend nötige Reformen angehen. Macron holt sich prominente Unterstützung.

Jean Pisani-Ferry, 65, ist ein schmaler Herr mit eleganter Brille, mit jeder Faser seines Wesens strahlt er Kompetenz und Erfahrung aus. Kein Wunder: Pisani-Ferry war schon Berater von Ministern und EU-Kommissionspräsidenten, er hat eine renommierte Denkfabrik aufgebaut, sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßonkel bekleideten hohe Ämter in der französischen Politik. So ein Mann weiß, dass man mit Zurückhaltung und Höflichkeit politisch meist weiter kommt als mit Lautstärke - selbst wenn man als oberster Wirtschaftsberater gerade Wahlkampf für einen 39 Jahre alten Präsidentschaftskandidaten macht, Emmanuel Macron.

Also blieb Pisani-Ferry auch ganz ruhig, als er vor wenigen Tagen in Paris mit dem französischen Ungleichheitsökonomen Thomas Piketty die Zukunft der EU diskutierte. Piketty drosch kräftig auf Deutschland ein, was beim Publikum gut ankam. Dort sieht man die Schuld für Frankreichs aktuelle Schwäche in der vermeintlichen deutschen Dominanz in Europa. Doch Pisani-Ferry ließ sich kein böses Wort über den starken Nachbarn entlocken. "Pif", wie ihn viele Franzosen nennen, sagte: "Ich glaube, die Voraussetzung für vernünftige Diskussionen mit Deutschland ist, dass wir unsere eigenen Probleme in Angriff nehmen."

Es sind solche Sätze, die Pisani-Ferry wie das wirtschaftspolitische Gewissen des jungen Hoffnungsträgers Macron erscheinen lassen - der nicht mehr links oder rechts sein will, sondern modern. Gelingt es Macron wirklich, am 7. Mai in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen Marine Le Pen zu schlagen, muss der Gründer der "En Marche"-Bewegung die ebenso versprochenen wie dringend nötigen Reformen angehen.

Das wäre vor allem die Aufgabe von Pisani-Ferry, der nüchtern bilanziert, Frankreich habe in der Vergangenheit ...

