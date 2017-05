Bern (awp/sda) - Der neue SRG-Präsident Jean-Michel Cina hat sich am Wochenende kritisch zur No-Billag-Initiative geäussert. "No-Billag" heisse "No SRG" und sei deshalb ein "No-Go", sagte er an der Generalversammlung der SRG Bern Freiburg Wallis vom Freitag in Bern. Das Medienunternehmen SRG mit seinen Leistungen sei auf ...

