Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Emmanuel Macron zu seiner Wahl zum nächsten Präsidenten Frankreichs gratuliert. "Ich freue mich, dass sich die französischen Wähler mit Ihrer Wahl mehrheitlich für Weltoffenheit, ein vereinigtes Europa und die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland entschieden haben", schreibt Steinmeier am Sonntag.

"Deutschland will und braucht ein starkes Frankreich." Er sei zuversichtlich, dass Deutschland und Frankreich in den kommenden Jahren "eng, vertrauensvoll und erfolgreich" zusammenarbeiten werden, so Steinmeier weiter. Auch die Bundesregierung zeigte sich über die Wahl Macrons erfreut. "Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa + für die deutsch-französische Freundschaft", teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

"Dies ist ein guter Tag für Frankreich! Und es ist ein guter Tag für Europa und für Deutschland!", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kurz nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen zur Präsidenten-Stichwahl in Frankreich. Die unterlegene Front-National-Chefin Marine Le Pen räumte unterdessen ihre Niederlage ein. Sie habe Macron angerufen, ihm zum Wahlsieg gratuliert und Erfolg gewünscht, sagte Le Pen in Paris. Einer aktuellen Hochrechnung des öffentlich-rechtlichen Senders "France 2" zufolge kommt Macron in der Stichwahl auf 65,5 Prozent der Stimmen, Le Pen auf 34,5 Prozent.