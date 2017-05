Die politischen Probleme in Venezuela lässt die Bevölkerung aus ihrem Land flüchten, um in Brasilien nach Arbeit zu suchen. Der Flüchtlingsstrom ist so groß, dass die Stadt Manaus nun den Notstand ausgerufen hat.

Die nordbrasilianische Stadt Manaus hat den Notstand ausgerufen, weil sich immer mehr Menschen aus dem politisch aufgewühlten Venezuela dorthin flüchten. Mindestens 355 Venezolaner, viele von ihnen Mitglieder des indigenen Volks der Warao, hätten in der Stadt mit zwei Millionen Einwohnern Camps aufgebaut, sagte ...

