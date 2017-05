Die Pariser Polizei hat einen Pariser Bahnhof durchsucht. Die Reisenden wurden aufgefordert, den Bahnhof umgehend zu verlassen.

Am Pariser Gare du Nord hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Der Bahnhof wurde kurz vor Mitternacht für mehr als zwei Stunden evakuiert, wie aus übereinstimmenden Quellen verlautete. Die Polizei schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter zunächst, der Einsatz diene "Überprüfungen". Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht. Später schrieb die Polizei, der Einsatz sei "ergebnislos" beendet worden. Wie es aus Ermittlerkreisen hieß, durchsuchten Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen aus Valenciennes in Nordfrankreich kommenden Zug. Darin wurden drei polizeilich gesuchte Menschen vermutet. Um den Zug durchsuchen zu können, sei die Einrichtung eines Sperrkreises notwendig gewesen, verlautete aus Ermittlerkreisen. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, war der Zugang zum Bahnhof vom Vorplatz sowie von der Metro versperrt. Zu sehen waren behelmte Polizisten mit Sturmgewehren. Auch Augenzeugen berichteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...