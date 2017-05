Redwood City / Zürich - Equinix, Inc., globaler Anbieter von Interconnection- und Rechenzentrumsdienstleistungen sowie Gold-Level-Mitglied des Oracle PartnerNetworks, hat die sofortige Verfügbarkeit eines dedizierten, privaten Zugangs über Equinix Cloud Exchange™ zur Oracle Cloud Infrastructure bekannt gegeben - dem IasS-Angebot der Zukunft von Oracle. Dieser direkte Zugang ermöglicht es Unternehmenskunden, Applikationen und Daten auf die Oracle Cloud zu migrieren - leistungsstark und latenzarm für eine optimale Benutzererfahrung. Ausgangspunkt für diese Ankündigung ist die bisherige Zusammenarbeit von Equinix und Oracle, einen direkten Zugang zu den umfangreichen Cloud-Services von Oracle zu bieten. Dabei handelt es sich sowohl um PaaS- als auch um SaaS-Lösungen in verschiedenen Märkten weltweit. Der Zugang zur Oracle Cloud Infrastructure wird zunächst über Oracle Cloud Network Service - FastConnect im Equinix International Business Exchange™ (IBX®)-Rechenzentrum in Washington D.C. verfügbar sein. Die Ausweitung auf weitere Märkte im Laufe des Jahres ist geplant.

Innerhalb von Unternehmen nehmen Cloud-Implementierungen stetig zu. Allerdings verfügten Unternehmenskunden mit hohen Datenbank-Workloads bisher nicht über tragfähige Optionen, um Daten und Applikationen unkompliziert von ihrer On-Premise-Infrastruktur in die Cloud zu migrieren. Durch Equinix Cloud Exchange und die API-Integration mit FastConnect können Kunden nun eine direkte Verbindung zwischen ihrer On-Premise-Infrastruktur und der Oracle-Cloud-Umgebung schaffen. Dadurch können sie die Vorteile der hybriden Cloud voll ausschöpfen. Dies beinhaltet das nahtlose Verschieben von Applikationen, Middleware und Datenbanken-Workloads zwischen On-Premise und der Oracle Cloud - mit einer zuverlässigen, latenzarmen, serienreifen Erfahrung.

Highlights / Wichtige Fakten

Egal ob ein Kunde eine direkte Verbindung zu Oracle als Teil einer grösseren Interconnection-Strategie anstrebt oder datenintensive Applikationen in die Cloud migrieren will - die Verbindung zur Oracle Cloud innerhalb von Equinix ist die ideale Lösung für zahlreiche Unternehmenskunden. Konkrete Beispiele für ideale hybride Implementierungen sind:

Kunden, die komplexe, mehrschichtige Lösungen in die Cloud migrieren und dort hosten wollen und gleichzeitig die Produktionsausfallzeit minimieren wollen, können Equinix und Oracle nutzen, um ihr Netzwerk zu erweitern und über eine Hochgeschwindigkeitsverbindung innerhalb des Equinix-Rechenzentrums mit der Oracle Cloud zu kommunizieren. Kunden, die Analysen mit sehr ...

