Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert mit einer leicht festeren Tendenz in den Handel gestartet. Damit verteidigt der Leitindex SMI erfolgreich die Marke von 9'000 Punkten, die er zuletzt erstmals seit 2015 wieder übertroffen hatte. Jedoch sei an der hiesigen Börse und auch im internationalen Geschäft nach den französischen Präsidentschaftswahlen vorerst einmal Ruhe eingekehrt, meinen Händler. Die Anleger warten nun auf frische Impulse, wobei am Berichtstag in den USA noch keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Hierzulande hat der Personalvermittler Adecco mit soliden Quartalszahlen überzeugt.

Mit der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten sei zwar der "Worst Case" verhindert worden, doch sei dies im Vorfeld der Wahl weitestgehend erwartet und in den Aktienkursen eingepreist worden, beschreibt ein Händler die Marktreaktion auf das Wahlwochenende in Frankreich. Entsprechend hätten die Börsianer bereits am Montag erleichtert, aber nicht euphorisch auf die Wahl des gemässigten Kandidaten reagiert. Wäre die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewählt worden, dann hätten die Aktienmärkte wohl starke Einbussen verkraften müssen, so ein anderer Experte.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt am Dienstag bis kurz vor 09.30 Uhr um 0,10% auf 9'048,97 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht ...

