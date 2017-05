Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die US-Indizes ihre Schwäche abschütteln konnten, doch im Augenblick sieht es ganz danach aus, als ob es nun auch an der Wall Street wieder auf Rekordjagd gehen würde. Der S&P 500 jedenfalls startete heute Nachmittag genau an der wichtigen 2.400er-Marke in den Handel und hat nach der ersten halben Stunde sein bisheriges Allzeithoch vom Februar bei 2.400,98 Punkten bereits geknackt. Das bedeutet:

