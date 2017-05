Zürich - Die Swiss Life hat im ersten Quartal 2017 etwas weniger an Prämien eingenommen. Im kommissionsbasierten Geschäft, das von der Swiss Life forciert wird, wuchs die Gruppe. Die verbuchten Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltenen Einlagen sind um 2% auf 6,54 Mrd CHF zurückgegangen. In Lokalwährungen gerechnet sanken sie um 1%, wie die Swiss Life am Mittwoch schreibt. Die sogenannten Fee-Erträge nahmen hingegen um 3% (+5% in LW) auf 340 Mio zu.

Im Heimmarkt Schweiz ist das Geschäftsvolumen um 7% auf 4,57 Mrd CHF zurückgegangen. Die Swiss Life begründet diesen Rückgang mit der selektiven Zeichnungspolitik in der Vollversicherung der zweiten Säule, die sie vor allem mit Blick auf das Tiefzinsumfeld anwendet. Im zweitwichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...