PARIS (Dow Jones)--Der französische Versicherer Axa ist im ersten Quartal beim Umsatz nicht vorangekommen und hat damit die Erwartungen verfehlt, will aber einen Minderheitsanteil an seinem US-Geschäft an die Börse bringen. Die Erstnotiz soll in der ersten Jahreshälfte 2018 erfolgen.

Die Einnahmen bei Europas zweitgrößtem Versicherungskonzern bröckelten im Quartal um 0,1 Prozent auf 31,6 Milliarden Euro ab. Bessere Einnahmen im Asset-Management und im Schadengeschäft wurden durch maue Umsätze in der Lebensversicherungssparte ausgebremst. Analysten hatten mit einem Umsatz von 32,47 Milliarden Euro gerechnet. Die Solvenzquote gab von 197 Prozent im Dezember auf 196 Prozent Ende März nach.

Der Konzern hat zudem die Börsenpläne für seine US-Aktivitäten bestätigt, die zuvor bereits durchgesickert waren. Es umfasst das Lebensversicherungsgeschäft und den Vermögensverwalter Alliance Bernstein. Es sollen mehrere Milliarden US-Dollar durch den Verkauf eines Minderheitsanteils eingenommen werden.

Axa hat mehr als 2,5 Millionen Kunden in den USA und hält einen Anteil von 64 Prozent an der Alliance Bernstein Holding.

Die Erlöse sollen in die bestehenden Kernaktivitäten reinvestiert oder an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Abhängig sei dies von den Akquisitionsmöglichkeiten und den Marktbedingungen, so Axa.

Wie viele andere aktiv verwaltete Investmentfonds auch leidet Alliance Bernstein unter dem Siegeszug der deutlich günstigeren Indexfonds. Wegen anhaltender Misserfolge musste jetzt dessen Chef das Handtuch werfen. Die neue Sparte - bestehend aus dem US-Lebensversicherungsgeschäft und dem Asset-Management - würde einen Buchwert von 14 bis 15 Milliarden Dollar aufweisen.

