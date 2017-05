Paris - Sopra Banking Software und der Spezialist für digitale Technologie, Axway, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer digitalen Plattform für die Finanzbranche. Banken sollen damit künftig ein völlig neues Kundenerlebnis schaffen können und gleichzeitig die Vorgaben der Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 erfüllen, schreibt Sopra in einer Mitteilung.

Bereits seit einigen Jahren erhöhen die Marktneulinge in der Finanzbranche permanent die Erwartungen der Kunden. Dazu zählen Händler, FinTech-Unternehmen und die sogenannten GAFAs (Google, Apple, Facebook, Amazon). Zeitgleich nimmt der Regulierungsdruck auf die Bankenlandschaft drastisch zu. Neue Vorschriften führen zu einer Transformation der Finanzbranche. Sie sollen Innovationen und Wettbewerb fördern sowie den Schutz der Bankkunden erhöhen. Im Rahmen der Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 sind Banken ab 2018 gesetzlich dazu verpflichtet, die Daten in Zusammenhang mit den Bankkonten ihrer Kunden für zugelassene Drittanbieter zu öffnen. Diese Drittanbieter sind dann in der Lage, Transaktionen direkt über die Konten auszuführen. Allerdings bleiben Banken weiterhin für die Daten und Transaktionen ihrer Kunden verantwortlich. Für die Banken ist damit ein Zeitraum von unter einem Jahr festgeschrieben, in dem sie sich auf die radikale Veränderung vorbereiten müssen - eine Transformation, die gleichbedeutend ist mit einer "Generalüberholung" der Finanzwelt.

Innovationen unterstützen Kunden und Banken

Die strategische Partnerschaft zwischen Sopra Banking Software und Axway zielt auf die Entwicklung einer offenen und vernetzten Dienstleistungsplattform. Damit sollen Banken die Anforderungen bewältigen, die mit den neuen Kundenerwartungen einhergehen und zugleich ...

