In NRW können vier kleine Parteien mit dem Einzug ins Parlament rechnen - regieren wird wohl keine von Ihnen. Taktisches Wählen ist trotzdem möglich.

Es ist eine paradoxe Situation. Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Abstimmung in Nordrhein-Westfalen um den nächsten Landtag beendet sein wird, dann dürfte es auf fast allen Wahlpartys erstmal laut werden. Bei der SPD; wenn man zumindest stärkste Kraft bliebe. Bei der CDU, weil das Horrorergebnis von 2012 (26,3 Prozent) garantiert überboten wird. Bei der FDP sowieso, weil ein zweistelliger Stimmenanteil ausgemacht scheint. Auch bei den Linken, die sich nach mikroskopischen 2,5 Prozent diesmal zumindest wieder Hoffnungen auf den Einzug in den Landtag machen dürfen. Auch die AfD, beim letzten Mal noch nicht angetreten, wird wohl ins Parlament kommen und jubeln. Nur bei den Grünen könnte es still bleiben. Die 11,3 Prozent von 2012 scheinen ein Ausreißer gewesen zu sein.

Doch die Begeisterung dürfte sich bald legen. Denn auch wenn vielleicht so viele Parteien im Düsseldorfer Landtag sitzen werden wie nie zuvor, am Ende wird wohl nur eine einzige Koalition möglich sein: die große von CDU und SPD. Laut den jüngsten Umfragen käme die SPD auf 33 Prozent, die CDU auf 30, die Grünen auf 7, die FDP auf 13, die Linken auf 5 und die AfD auf 7 Prozent. Bei einem entsprechenden Wahlergebnis wären SPD und Grüne 10 Prozentpunkte von einer eigenen Mehrheit entfernt, CDU und FDP 7 Punkte. Klassische Lagermehrheiten könnten daraus nur noch werden, wenn sich die Meinungsforscher bei gleich mehreren Parteien deutlich verschätzt haben und sowohl AfD als auch Linke knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Dann würden die erfolgreichen Parteien mehr Parlamentssitze für ihre Stimmanteile bekommen und könnte so für Mehrheiten jenseits einer großen Koalition sorgen. Dass das passiert, ist jedoch unwahrscheinlich.

Zur großen Wahrscheinlichkeit des großen Bündnisses tragen die kleinen Parteien selbst bei. So hat der Chef der FDP, Christian Lindner, wohl auch mit Blick auf ...

