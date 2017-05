Zürich-Kloten - Card-not-present (CNP) - so werden Transaktionen genannt, bei denen die verwendete Zahlungskarte zum Zeitpunkt der Nutzung nicht physisch vorgelegt wird, etwa bei Bestellungen per Telefon oder Internet. CA Technologies hat ein Netzwerk vorgestellt, das Betrug bei CNP-Transaktionen verhindert und so die Verluste durch Online-Betrug um durchschnittlich 25 Prozent reduziert* - das entspricht einer Kostenersparnis von 2,2 Milliarden US-Dollar.** Dafür nutzt das CA Risk Analytics Network Echtzeit-Verhaltensanalysen, Machine Learning und weltweite Transaktionsdaten.

Als Cloud-basierter Service integriert das CA Risk Analytics Network ein fortschrittliches neuronales Netzwerk mit Machine Learning-Funktionen, um CNP-Transaktionen mit dem Sicherheitsstandard 3D Secure abzusichern. Es lernt von verdächtigen, betrügerischen Transaktionen und passt sich entsprechend an - und das innerhalb von durchschnittlich fünf Millisekunden. Im Verdachtsfall schliesst das System die Lücke für potenziellen Betrug, indem es für alle Mitglieder des Netzwerks die gleiche Karte oder das gleiche Gerät nutzt.

Laut dem 2017 von Javelin veröffentlichten Identity Fraud Report führen das Wachstum von E-Commerce und M-Commerce sowie der EMV Liability Shift dazu, dass Kartenbetrugsfälle explosionsartig zunehmen. Im Bericht heisst es: "E-Commerce ersetzt die Transaktionen an den Verkaufsstellen - und das gilt ebenso für die Kanäle, über die Betrüger ihr Unwesen treiben. 2016 vermeldeten 26 Prozent mehr Verbraucher einen Missbrauch ...

