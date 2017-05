Mailand - Der Radikalumbau der italienischen Grossbank Unicredit trägt Früchte. Das problembehaftete Geldhaus ist deutlich besser in das Jahr gestartet als erwartet. So verdiente die Unicredit im ersten Quartal unterm Strich mehr als Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Die Anleger waren begeistert: Am Donnerstag Vormittag zog der Aktienkurs zeitweise um mehr als 5 Prozent an.

Die Unicredit hatte in der Vergangenheit vor allem unter faulen Krediten gelitten. Der seit Juli amtierende Bankchef Jean Pierre Mustier hatte daraufhin Problemkredite abgestossen, Geschäftszweige aufgegeben, die Kosten insgesamt gesenkt und frisches Geld am Kapitalmarkt eingesammelt. Der Umbauplan wirke, stellte Mustier fest.

Fabrizio Bernardi vom Analysehaus Fidentiis Equities bescheinigte dem Bankchef ebenfalls erste Erfolge: Auch wenn der Gewinn vor allem vom Handelsgeschäft mit Wertpapieren getrieben worden sei, hätten sich nach einem ersten Blick auf die Bilanz ...

